Akdeniz Aslanları deplasmanda mağlup!

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup2un 30’ncü haftasında Kahramanmaraşspor, Çorum Futbol Kulübü'ne 3-0 gibi net bir skorla mağlup oldu. Çorum Şehir Stadyumunda oynana karşılaşmada ev sahibi takımın golleri dakika 13'te Hüseyin Bak, dakika 75'te Ömer Bozan ve uzatma süresini 3.dakikasında Oktay Balcı'dan geldi. Bu sonuçla Kahramanmaraşspor 31 puan ile ligde 11.sırada yer alıyor.