Akdeniz Aslanları evinde kaybetti

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen ve bugün oynanmasına karar verilen 11’nci hafta karşılaşmasında Kahramanmaraşspor, kendi sahasında Çorum Futbol Kulübü’nü ağırladı.

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Kırmızı Beyazlı ekip, elde ettiği önemli skor üstünlüğünü koruyamadı ve Çorum Futbol Kulübü’ne ikinci yarıda yediği gollerle 3-2’lik skorla boyun eğdi.

Kahramanmaraşspor'da Kadir Kaan Özdemir ve Burak Göksel, Çorum Futbol Kulübü'nde ise Umut Kaya, maçın son dakikalarında kırmızı kart gördü.

Kahramanmaraşspor’un gollerini 15’nci dakikada Doğanay Kılıç ve 39’ncu dakikada Halil Uysal kaydederken, konuk ekip Çorum Futbol Kulübü’nün sayıları ise, 55’nci dakikada Sinan Kurumuş, 59’ncu dakikada Salih Zafer Kurşunlu ve 71’nci dakikada Umut Kaya’dan geldi.

Bu sonuçlarla birlikte ilk yarıyı mağlubiyetle kapatan Kahramanmaraşspor, 23 puanla 11’nci sırada yer alırken, Çorum Futbol Kulübü ise, puanını 26’ye yükseltti ve puan tablosunda 8’nci sıraya yükseldi.