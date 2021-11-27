Akdeniz Aslanları farklı mağlup oldu!
Şehrimizi TFF 2.Ligde temsil eden Kahramanmaraşspor, Afjet Afyonspor’a deplasmanda konuk oldu.
SPOR 27.11.2021, 15:38 27.11.2021, 18:17
Ligdeki kötü gidişatına bir türlü dur diyemeyen Kırmızı Beyazlılar, Afjet Afyonspor’a 7-0 mağlup oldu.
İlk yarısı 3-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında da 4 gol oldu ve Akdeniz Aslanları ligdeki en farklı mağlubiyetini almış oldu.
Afjet Afyonspor’a galibiyeti getiren golleri 7.ve 15.dakika da Fatih Aktay, 41.ve 53.dakika da Doğukan Emeksiz, 56.dakika da penaltıdan Erhan Şentürk, 71.dakika da Celal Hanalp ve 79.dakika da İlke Tankul kaydetti.
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