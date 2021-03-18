Akdeniz Aslanları lideri konuk ediyor

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 29’ncu haftanın perdesi yarın oynanacak birbirinden zorlu karşılaşmalarla devam edecek. Bugün saat 14.00’te kendi evinde ligin açık ara en iyi futbol oynayan takımı olan ve lig tablosunda lider konumda bulunan Manisa Futbol Kulübü’nü konuk edecek olan Kahramanmaraşspor’da maçın hazırlıkları tamamlandı.

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN KARŞILAŞMALAR

Kahramanmaraşspor ile Manisa Futbol Kulübü, bugüne dek birbirlerine 3 kez rakip oldular ve bu karşılaşmaların tamamını Manisa Futbol Takımı kazandı. Oynanan bu 3 karşılaşmada Kahramanmaraşspor, rakibinin kalesine 3 gol gönderirken, Manisa Futbol Kulübü ise bu gollere 12 gol ile cevap verdi.