Akdeniz Aslanları lideri konuk ediyor
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’un 29’ncu haftasında Kahramanmaraşspor, bugün saat 14.00’te kendi sahasında ligin lideri Manisa Futbol Kulübü’nü konuk edecek.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 29’ncu haftanın perdesi yarın oynanacak birbirinden zorlu karşılaşmalarla devam edecek. Bugün saat 14.00’te kendi evinde ligin açık ara en iyi futbol oynayan takımı olan ve lig tablosunda lider konumda bulunan Manisa Futbol Kulübü’nü konuk edecek olan Kahramanmaraşspor’da maçın hazırlıkları tamamlandı.
İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN KARŞILAŞMALAR
Kahramanmaraşspor ile Manisa Futbol Kulübü, bugüne dek birbirlerine 3 kez rakip oldular ve bu karşılaşmaların tamamını Manisa Futbol Takımı kazandı. Oynanan bu 3 karşılaşmada Kahramanmaraşspor, rakibinin kalesine 3 gol gönderirken, Manisa Futbol Kulübü ise bu gollere 12 gol ile cevap verdi.
LİGDE OYNADIKLARI SON 5 MAÇ
Kahramanmaraşspor, ligde çıktığı son 5 karşılaşmada sahadan 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrılırken, Manisa Futbol Kulübü ise ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik çıkarmasını bildi. Konuk ekip Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda oynadığı son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmasını bildi.
Kahramanmaraşspor, ligde 31 puan ile 11’nci sırada yer alırken, Manisa Futbol Kulübü ise topladığı 71 puan ile ligi adeta süpürerek lider konumda yer alıyor. Bunun yanında Manisa ekibi ligde attığı 71 gol ile 2. Lig’de en çok gol atan takım konumunda
MAÇ BİLGİLERİ:
Tarih/Saat: 18.03.2021/ 14.00
Stat: 12 Şubat Stadyumu
Hakemler: Özer Özden (Orta Hakem), Aykut Küçük (Yardımcı Hakem), Hakan Erkan (Yardımcı Hakem), Celal Bayraklı (Dördüncü Hakem)
|İmsak
|05:12
|Güneş
|06:32
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:09
|Akşam
|18:49
|Yatsı
|20:04
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|28
|63
|2. Galatasaray
|29
|61
|3. Fenerbahçe
|29
|58
|4. Trabzonspor
|29
|52
|5. Alanyaspor
|29
|49
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Gaziantep FK
|29
|46
|8. Karagümrük
|29
|41
|9. Göztepe
|29
|39
|10. Sivasspor
|28
|37
|11. Antalyaspor
|29
|36
|12. Konyaspor
|28
|33
|13. Malatyaspor
|28
|31
|14. Rizespor
|28
|31
|15. Kasımpaşa
|29
|31
|16. Kayserispor
|28
|31
|17. Ankaragücü
|28
|29
|18. Başakşehir
|29
|29
|19. Erzurumspor
|29
|27
|20. Denizlispor
|28
|24
|21. Gençlerbirliği
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|26
|53
|2. Samsunspor
|26
|51
|3. Adana Demirspor
|26
|48
|4. Altay
|26
|47
|5. İstanbulspor
|26
|47
|6. Altınordu
|26
|46
|7. Ankara Keçiörengücü
|26
|43
|8. Tuzlaspor
|26
|41
|9. Bursaspor
|26
|37
|10. Ümraniye
|26
|37
|11. Bandırmaspor
|26
|35
|12. Boluspor
|26
|29
|13. Adanaspor
|26
|28
|14. Menemenspor
|26
|28
|15. Balıkesirspor
|26
|26
|16. Akhisar Bld.Spor
|26
|25
|17. Ankaraspor
|26
|16
|18. Eskişehirspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|28
|48
|6. Liverpool
|29
|46
|7. Everton
|28
|46
|8. Tottenham
|28
|45
|9. Aston Villa
|27
|41
|10. Arsenal
|28
|41
|11. Crystal Palace
|29
|37
|12. Leeds United
|28
|36
|13. Wolverhampton
|29
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|28
|29
|17. Newcastle
|28
|28
|18. Fulham
|29
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|27
|63
|2. Barcelona
|27
|59
|3. Real Madrid
|27
|57
|4. Sevilla
|27
|54
|5. Real Sociedad
|27
|45
|6. Real Betis
|27
|42
|7. Villarreal
|27
|40
|8. Granada
|27
|36
|9. Levante
|27
|35
|10. Celta de Vigo
|27
|34
|11. Athletic Bilbao
|27
|34
|12. Valencia
|27
|30
|13. Osasuna
|27
|29
|14. Cádiz
|27
|29
|15. Getafe
|27
|28
|16. Real Valladolid
|27
|26
|17. Elche
|27
|24
|18. Deportivo Alaves
|27
|23
|19. Eibar
|27
|22
|20. Huesca
|27
|20