Akdeniz aslanları şeytanın bacağını yine kıramadı!

Akdeniz Aslanları, Ceyhan İlçe Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Hamza Küçükköylü’nün birisi penaltıdan olmak üzere attığı golle 2-0 geri de kapattı.

İkinci yarıya Kırmızı Beyazlılar istekli başlasa da yine başarılı olamadı. Dakikalar 90+3’ü gösterdiğinde ise Van’da sahneye Emrah Tacir çıktı ve karşılaşmasının sonucunu belirledi.

Kahramanmaraşspor, Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü’ne 3-0 mağlup oldu.