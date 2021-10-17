Akdeniz aslanları şeytanın bacağını yine kıramadı!

Şehrimizi 2.lig de temsil eden Kahramanmaraşspor, ligin 8.haftasından Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi.

SPOR 17.10.2021, 15:22 17.10.2021, 16:19
Akdeniz aslanları şeytanın bacağını yine kıramadı!

Akdeniz Aslanları, Ceyhan İlçe Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Hamza Küçükköylü’nün birisi penaltıdan olmak üzere attığı golle 2-0 geri de kapattı.

İkinci yarıya Kırmızı Beyazlılar istekli başlasa da yine başarılı olamadı. Dakikalar 90+3’ü gösterdiğinde ise Van’da sahneye Emrah Tacir çıktı ve karşılaşmasının sonucunu belirledi.

Kahramanmaraşspor, Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü’ne 3-0 mağlup oldu.

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