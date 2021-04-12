Alanyaspor'dan müthiş geri dönüş!

Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Müsabakayı Alanyaspor 3-2 kazandı.

Karşılaşmada açılış golü Yukatel Denizlispor'dan geldi. 27. dakikada sahne alan Bakalorz, Ege temsilcisini üstünlüğe taşıdı. İkinci yarıya da iyi başlayan Yukatel Denizlispor, Tusha ile farkı 2'ye çıkarttı.

Bu golün ardından hızla reaksiyon veren ev sahibi, 54. dakikada Berkan'la farkı 1'e indirdi. Dakikalar 68'i gösterirken sahneye çıkan Efkan, skora dengeyi getirdi: 2-2.

Mücadelede son anlar oynanırken, 88. dakikada sahneye Mustafa Pektemek çıktı. Oyuna sonradan giren Mustafa, attığı golle takımının 2-0'dan geri dönüşünü tamamladı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Aytemiz Alanyaspor, mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla 52 puana ulaşan Aytemiz Alanyaspor, resmi müsabakalardaki 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve 5. sırada konumlandı. 26 puanı bulunan Yukatel Denizlispor ise son sırada kaldı.

Aytemiz Alanyaspor: 3 - Yukatel Denizlispor: 2

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Cem Hanoğlu, Esat Sancaktar

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Efkan Bekiroğlu (Dk. 90 Ceyhun Gülselam), Babacar (Dk. 81 Mustafa Pektemek), Davidson (Dk. 90+3 Umut Güneş), Bareiro (Dk. 46 Kadzior)

Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Özer Özdemir, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş (Dk. 90 Dossevi), Bakalorz (Dk. 76 Muhammet Özkal), Veton Tusha (Dk. 65 Sagal), Diskerud (Dk. 65 Hasan Ayaroğlu), Sacko (Dk. 76 Mesanovic)

Goller: Dk. 27 Bakalorz, Dk. 51 Veton Tusha (Yukatel Denizlispor), Dk. 54 Berkan İsmail Kutlu, Dk. 68 Efkan Bekiroğlu, Dk. 88 Mustafa Pektemek (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Bareiro, Dk. 72 Caulker (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 44 Kubilay Aktaş, Dk. 66 Oğuz Yılmaz, Dk. 76 Bakalorz, Dk 9+5 Hasan Ayaroğlu (Yukatel Denizlispor)