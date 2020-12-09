Alanyaspor yine mağlup oldu!

Göztepe, Süper Lig'de 7. hafta erteleme maçında lider Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı. 23 puanla lider olan Alanyaspor ligde arka arkaya 2. yenilgisini aldı.



Karşılaşmada ev sahibinin golü 70. dakikada Tripic'ten geldi.



Bu sonuçla birlikte Göztepe ligdeki puanını 18'e yükseltti. Alanyaspor ise üst üste 2. maçını kaybederek 23 puanda kaldı ancak zirvedeki yerini korudu.



Göztepe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise aynı haftada sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.



Süper Lig'de zirve;



(23) Alanyaspor

(23) Galatasaray

(23) Fenerbahçe

(19) Beşiktaş (1 maçı eksik)



"IRKÇILIĞA HAYIR" MESAJI



İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen müsabakanın seremonisine üzerinde "Irkçılığa hayır-No to racism" yazılı siyah tişörtlerle çıkan futbolcular başlama düdüğünden sonra yaklaşık 10 saniye hareketsiz kalarak alkışlarla Webo'ya destek verdi. Stattaki diğer sporcular ve tribünlerdekiler de futbolculara eşlik etti.



Müsabakayı İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Minik Ayda, ağabeyi Atakan ve babaları Uğur Gezgin de izledi.