Albayrak açıkladı! 'Falcao'ya teklif gelirse...'

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Albayrak, "Derbide sağlık çalışanı adı altında tribünde olanlarla ilgili ne gibi bir işlem yapılacağını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"GEDSON FERNANDES TRANSFERİ BİR RÜYAYDI"

"Transfer döneminde görevimizi yerine getirdik. Galatasaray için bunları yaptık. Eksiklerimiz vardı. Hocamızın istediği transferleri yapabilmek için bir ekip halinde çalıştık. Transferler çok zor oldu ama alnımızın akıyla çıktık. Gedson Fernandes'in transferi Türkiye'de bir rüyaydı. Bu rüyayı gerçekleştiren de Fatih Terim'dir. Fatih Terim'in talebesi olan Rui Costa bu transfere okey verdi ve transfer oldu. Yoksa bu transfer olmazdı."

"EMRE AKBABA, GALATASARAY'IN ÇOCUĞUDUR"

"Limitimizi 40 milyon euro seviyesine çekmemiz gerekiyor. Biz 55 milyon euro seviyesindeyiz. Artık bu paraları ödeme şansımız yok. Bu sene 33 milyon euro tribün hasılatı kaybımız var. Hiçbir yerden yaprak kımıldamıyor. Kulüpleri büyük bir tehlike bekliyor. Futbolcularımıza da bunları anlatarak sözleşme yenilemeye çalışıyoruz. Hiçbir futbolcumuzla sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Emre Akbaba, Galatasaray'ın çocuğudur. Bir problem olmaz. Muslera zaten Galatasaray'ın sembolüdür ve Taffarel gibidir. Kendisini kanıtlamış bir kardeşimiz. Sözleşmesi bitecek oyuncularımızla bir problem yaşayacağımızı sanmıyorum."

"FALCAO BİR DÜNYA MARKASI"

"Falcao bizim ve dünya futbolu için çok önemli bir markadır. Herkes, 'Türkiye'ye gelemez' diyordu ama geldi. Şanssızlıklar yaşadı. Onunla ilgili bize gelen resmi bir teklif yok. Teklif gelirse önce hocamızla paylaşırız."

"ARDA'NIN CEZASINA ÇOK ÜZÜLDÜM"

"Arda'nın 2 maç ceza almasına çok üzüldüm. Sağlık çalışanları herkes için çok değerlidir. Derbide sağlık çalışanı adı altında tribünde olanlarla ilgili ne gibi bir işlem yapılacağını bekliyoruz."

"MOHAMED ÇOK DEĞERLİ BİR FUTBOLCU"

"Mostafa Mohamed, Galatasaray için çok değerli bir futbolcu. İnşallah ileride Galatasaray, Mohamed'den çok büyük bir transfer geliri elde eder."

"KASIMPAŞA İLE GÖRÜŞECEĞİM"



"Kasımpaşa ile görüşeceğim. Yönetimde akrabam da var. Pazar günü şiddetli kar bekleniyor. Kasımpaşa'nın da rızası olursa, maçın erken saate alınması için TFF'ye başvuracağız."



"TARAFTARLARIMIZ BİZE YARDIM ETSİN"



"Taraftarlarımıza sesleniyorum. Bize yardım etsinler, bağış yapsınlar. Galatasaray için herkesin kellesini ortaya koyması lazım. 33 milyon euroluk tribün gelirimiz kesildi. Galatasaray için gerekeni yapmalıyız."