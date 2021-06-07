Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu!
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, ülkesinin köklü kulüplerinden Sao Paulo'da U20 takımını devralarak teknik direktörlük kariyerine başladı. Sao Paulo ile Santos arasında oynanan hazırlık maçında ilginç bir karar alan Souza, maçın ikinci yarısında bazı değişiklikler yaparak takımı sahada 10 kişi bıraktı. Bir futbolcuyu oyundan çıkaran genç teknik adam, takımının eksik oyuna adapte olması için böyle bir karar aldığını açıkladı. Alex'in bu taktiği Brezilya'da gündem olurken, maç 8-0 kazanıldı.
SPOR 07.06.2021, 18:20
Alex de Souza'nın hocalığı da gümbür gümbür olacak gibi. Fenerbahçe'nin efsanesi, Sao Paulo U20 takımının başında aldığı kararlar ile Brezilya'yı salladı. Ezeli rakip Santos'la oynanan maçı 8-0 kazanan Alex, takımını bilerek bir kişi eksik oynattı.
10 KİŞİ BIRAKTI
Maçın ikinci yarısında bazı değişiklikler yapan Alex, oyunun bir bölümünde takımını sahada 10 kişi bıraktı. Genç teknik adam, takımının eksik oyuna adapte olması için bir süre sahada 10 kişi bıraktı. Alex'in görkemli zaferi Brezilya basınında yer buldu.
25°
açık
Namaz Vakti 07 Haziran 2021
|İmsak
|03:18
|Güneş
|05:04
|Öğle
|12:36
|İkindi
|16:28
|Akşam
|19:58
|Yatsı
|21:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü