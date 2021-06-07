Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu!

Alex de Souza'nın hocalığı da gümbür gümbür olacak gibi. Fenerbahçe'nin efsanesi, Sao Paulo U20 takımının başında aldığı kararlar ile Brezilya'yı salladı. Ezeli rakip Santos'la oynanan maçı 8-0 kazanan Alex, takımını bilerek bir kişi eksik oynattı.

10 KİŞİ BIRAKTI

Maçın ikinci yarısında bazı değişiklikler yapan Alex, oyunun bir bölümünde takımını sahada 10 kişi bıraktı. Genç teknik adam, takımının eksik oyuna adapte olması için bir süre sahada 10 kişi bıraktı. Alex'in görkemli zaferi Brezilya basınında yer buldu.