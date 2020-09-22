Ali İhsan Kabakcı Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü oldu

Ali İhsan Kabakcı'nın görevden alınmasını kent kamuoyunda üzüntü ve şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Kahramanmaraş halkı ve sporcuları tarafından çok sevilen Kabakcı, spor tesisleri bakımından Kahramanmaraş’ı Türkiye’nin sayılı illeri arasına taşıdı.

Bundan sonraki süreçte görevlerini Kayseri’de yürütecek olan Kabakcı’nın atanma açıklaması sonrasında Aksu Haber Spor Servisi’nden muhabirimiz Murat Baltacı, Kabakcı ile telefon bağlantısıyla görüşerek bilgiler aldı.

Kabakcı, birkaç gün içerisinde devir teslim töreni için yeni görev yeri Kayseri’ye gideceğini aktardı.



Kabakcı “Kahramanmaraş’ımızda görev aldığımız süre boyunca elimizden gelenin en iyisini yapmak için çaba sarf ettik, inşallah Kayseri’de de bu işlerimize devam edeceğiz. Bizlere bu görevi layık gören başta Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bizlerde Aksu TV Ailesi olarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya yeni görevinde başarılar diliyoruz.