Ali İhsan Kabakcı Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü oldu
2008 yılında Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine başlayan ve 12 yıl boyunca görevini başarılı bir şekilde sürdürerek kente birçok yatırım kazandıran Kabakcı, geçtiğimiz aylarda görevden alınmış yerine ise son olarak İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü görevini üstlenen Cemil Boz atanmıştı.
Ali İhsan Kabakcı'nın görevden alınmasını kent kamuoyunda üzüntü ve şaşkınlıkla karşılanmıştı.
Kahramanmaraş halkı ve sporcuları tarafından çok sevilen Kabakcı, spor tesisleri bakımından Kahramanmaraş’ı Türkiye’nin sayılı illeri arasına taşıdı.
Bundan sonraki süreçte görevlerini Kayseri’de yürütecek olan Kabakcı’nın atanma açıklaması sonrasında Aksu Haber Spor Servisi’nden muhabirimiz Murat Baltacı, Kabakcı ile telefon bağlantısıyla görüşerek bilgiler aldı.
Kabakcı, birkaç gün içerisinde devir teslim töreni için yeni görev yeri Kayseri’ye gideceğini aktardı.
Kabakcı “Kahramanmaraş’ımızda görev aldığımız süre boyunca elimizden gelenin en iyisini yapmak için çaba sarf ettik, inşallah Kayseri’de de bu işlerimize devam edeceğiz. Bizlere bu görevi layık gören başta Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Bizlerde Aksu TV Ailesi olarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya yeni görevinde başarılar diliyoruz.
|İmsak
|04:53
|Güneş
|06:14
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:51
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0