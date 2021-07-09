Ali Koç: Artık yıldızlı formalar kullanmayacağız

Fenerbahçe bugün yeni formaların lansmanı ve sponsorluk anlaşması için imza töreni düzenledi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tarihi bir karara imza attı.

"ARTIK YILDIZLI FORMALAR KULLANMAYACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin formalarının artık yıldızsız olacağını belirten Ali Koç, "Bizim derdimiz yıldız, para değil. 28 şampiyonluğun resmiyete kazanması. Fark ettiyseniz yıldız yok.

Artık yıldızlı formalar kullanmayacağız.

Forma işi, eskisi gibi değil. Biz, bir sonraki sezonun formalarını da şimdiden kararlaştırdık. Artık çok çok önceden siparişleri alıyorlar. Bu sezon formaları için çok heyecanlıyız, önümüzdeki sezon daha da heyecanlıyız.” ifadelerini kullandı.