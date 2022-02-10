Ali Koç, Kayserispor maçının ardından soyunma odasına indi

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 9 maçta sadece 2 kez rakiplerine üstünlük kurabildi. Fenerbahçe bu süreçte rakipleri karşısında sahadan 3 kez mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertli futbolcular, 4 müsabakada ise rakipleriyle puanları paylaştı.

Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlamıştı. Sarı-lacivertliler, 10 kişi kalan rakibine 1-0 kaybederek kupadan elendi.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç’un, Türkiye Kupası'nda Kayserispor yenilgisi sonrası soluğu soyunma odasında aldığı ortaya çıktı.

"AKLIM ALMIYOR"

Son saniye golüyle yıkılan Koç’un tek başına takımla bir görüşme yaptığı ve "Bu yaşananlara anlam veremiyorum. Açıkçası inanamıyorum. 10 kişi kalmış bir takıma nasıl elendiğimizi aklım almıyor. Sizin alıyor mu? Bana bir şey söyleyin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Oldukça üzgün görünen Ali Koç’un konuşmasının devamında taraftarın mücadele sonunda gösterdiği isyanında haklı olduğunu vurguladığı öğrenildi.

"TARAFTARA BORÇLUSUNUZ"

Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertli kulübün başkanının, "Taraftara borçlusunuz. Yağmurda çamurda tribünleri dolduruyorlar, size destek veriyorlar. Aşkları için bunu yapıyorlar. Siz bu formanın hakkını veremiyorsunuz" dediği kaydedildi.