Ali Koç'tan TFF'ye harcama limiti eleştirisi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, "İçinde bulunduğumuz durum, sürdürülebilir bir ortam değil. Türk futbolu birkaç kulüp dışında batak durumda." dedi.

SPOR 07.08.2020, 19:33
36
Ali Koç'tan TFF'ye harcama limiti eleştirisi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2020-2021 sezonu için belirlenen takım harcama limitleri nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) eleştiride bulundu.

Başkan Koç, Fenerbahçe Üniversitesine yaptığı ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunun büyük mali sıkıntı içinde olduğunu belirten Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"İçinde bulunduğumuz durum, sürdürülebilir bir ortam değil. Türk futbolu birkaç kulüp dışında batak durumda. Büyük kulüpler sıkıntıda. 'Deniz bitti' tarifini hak eden bir durumdayız. Herkes mali sıkıntıları konuşuyor. Finansal Fair Play (FFP) Türkiye'de netice vermedi. Biz de yerel Finansal Fair Play'imizi geliştirdik. Buradaki amaç kulüplerin finansal yapılarını sağlıklı hale getirecek süreci yönetmek ve gerektiği zaman müdahale etmek. Bunun çözümü bir sezondan bir sezona olmayacak. Fenerbahçe olarak 92 milyon avro olarak aldığımız maaş bütçesini 64'e indirdik. Doğru istikametteyiz. Yeni borç almadık. Belli banka borçlarını indirmişiz. Kulübün ürettiği gelirin yüzde 80'inin kulübe girmediği bir ortamda kendi imkanlarımızla gemiyi bir yere kadar yüzdürmüşüz. Maaş bütçesini 64 milyondan 18 milyon avroya düşürmemiz bekleniyor. Bunun gerçekçi ve mümkün olmadığını azıcık kafası çalışan herkes görür. Böyle bir beklenti içinde olunması bizleri farklı düşüncelere itiyor"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının mali sıkıntıları arttırdığına dikkati çeken başkan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kuruş borcu olmayan kulüpler var. 200 milyonluk transfer geliri sağlıyor. Hesaplamada bunun 3'te biri yazılıyor. Diğer 3'te 2'si banka borcunu ödemek için. Ancak kulübün banka borcu yok. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerle çok yüzeysel seviyede istişare ediyor. 'Geçen seneki sistemi uygulayacağım' diyor. Geçen seneden bu yana pandemi oldu. Zaten önce sıkıntılıydık. Yayıncı kuruluşun yaptığı teklifler öncekine göre çok az. Stat gelirleri belli değil. Hal böyleyken aynı sistemi uygulamak gerçek dışı bir yaklaşım. UEFA bile Finansal Fair Play'ini gevşetti. Bunu anlamak mümkün değil. Bu sistemin uygulanamayacağını iddia ediyoruz."

"Böyle bir harcama limit olamaz"

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yapılandırma anlaşması yapmadıklarını hatırlatan Ali Koç, şöyle konuştu:

"Yapılandırma yapmış kulüplerin ana parası hesaptan çıkarılıyor. Biz yapamadığımız için hesaba ekleniyor. Normalde geçen seneki sistemi uygulasalar eksi 440-450 milyon lira olması lazım. Böyle bir harcama limiti de olamaz. İki sene sonra yapılandırma yapmış kulüpler ana paralarını ödemeye başlayınca yine eksi limitler olacak. Yapılandırmayı imzalayamadık. Yapamayacağımız için imzalayamadık. İmza attığımızda temerrüte düşüyoruz. Bunun ağır cezaları var. Beş senede bu iş dönmez. Bu 10 senede ödenir. Başından doğru kurgulanması gerekir. Büyük kulüpler 10 yıllık süreçte bu borçları ödeyecek ekonomiye sahip. 2-3 sene anapara faiz ödemesiz, 10 yıllık bir sürede bu iş döner. Ama ne hikmetse başında doğru kurgulayamıyorlar."

"Burada bir oyun oynanıyor"

Fenerbahçe Kulübünün TFF tarafından açıklanan harcama limitine inemeyeceğinin altını çizen Koç, şöyle devam etti:

"Döviz borcumuzu bile Türk lirasına çevirmemize imkan vermediler. Fenerbahçe olduğumuz için mi imkan tanınmıyor? Bankacı olsam Fenerbahçe yönetimini pamuklara sarıp korurdum. Ama garip bir durumla karşı karşıyayız. 64'den 18'e inmek için bırak transferi oyuncuları bile karşılayamıyoruz. Böyle bir durumda sırtınız duvarda. Aklıselimin galip geleceğine inanıyoruz. Burada bir oyun oynanıyor. Oyunun parçaları ve hedeflerinin kim olduğu ufak ufak çıkmaya başladı. 6-7 kulüp daha bu durumdan sıkıntılı. TFF bir açıklama yapıyor. Açıklama yapmadan 2-3 kulübü arıyor. Onlar da soru soruyor. Kulüpler de 'normal' diyor. Tek anormal gören Fenerbahçe sanki. Biz 64'den 18'e inemeyiz. Orta yol bulunmak zorunda. Diğer kulüpler ana paralarını ödemeye başladıklarında 2 sene sonra bizden daha çok yaygara çıkaracak."

"Fenerbahçe'yi yalnızlığa itip bu işi yönetemezler"

Fenerbahçe Kulübünü, büyük mali sıkıntılara rağmen kısıtlı gelirlerle yönetmeye çalıştıklarını ifade eden Ali Koç, şunları kaydetti:

"Ne yapmamız isteniyor anlayamıyorum. Varsa TFF'nin bir yöntemi bize göstersin. Önemli olan benim total bütçemi nereden nereye çektiğim. Kimi alacağımı, kimi satacağımı, hangi maaşları vereceğimi bilmiyorsun ki. Biz geçen sene de masaya oturduğumuz da 'Çok transfer yapıyorsunuz' diyorlardı. 14 oyuncunun kontratı bitti, ne yapayım? Yerini doldurmayayım mı? 26 Temmuz'da bitmiş ligin 16 Ağustos'ta başlayacağını kim düşünebilir? Bunu da düşündüler, değiştirdik. Fenerbahçe'yi yalnızlığa itip bu işi yönetemezler. Devre arasındaki bir tutum olmaz. Orta yol bulunsun. Finansal açıdan gelirlerin yüzde 80'i bize gelmemesine rağmen buraya kadar geldik. Artık destek gerekiyor. Bunları yakaladık derlerse iş başka yerlere gider. Daha kulüp kılını kıpırdatmadan, dernekler ayağa kalktılar. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bir kez daha gördük. İçinde bulunduğumuz ruh hali Türk futboluna yarar sağlamaz. Daha gerçekçi, daha faydalı ve sürdürülebilir bir düzene geçmeliyiz."

"Maça gitmese de kombine almak isteyen taraftarlar var"

Sarı-lacivertli taraftarlara bu süreçte kulübe verdikleri destekten dolayı teşekkür eden başkan Koç, şu görüşleri paylaştı:

"Taraftarlarımıza teşekkür ederim, 'Maça çıkmasak da kombine alacağız' diyorlar. Passolig'e talimat gelmiş, 'Kombine satamazsınız' diye. Maça gitmese de kombine almak isteyen taraftarlar var, gerekirse madde koy. Formalarımıza müthiş bir ilgi var. Keşke daha erken çıkarsaydınız diye. Fenerbahçe'nin kenetlenmesi gerekiyor. BMW 520'si varmış bir arkadaşın, satıp Fenerbahçe'ye vereceğim diyor. Böyle şeyler var. Bu sistem hileye hurdaya götürür işi. Geçmişte bin 900'lü rakamlar yapan kulüpler oldu. Gerekirse biz de yaparız. Geçmişte yaptılar hiç kimse ağzını açmadı. Bu iş böyle gitmez. Harcama limitleri ve yapılandırmayla ilgili ilerleyen dönemde çok daha fazla sesimizi duyacaksınız. Pazartesi günü bir toplantı var TFF'de, bakalım ne çıkacak. Bu sadece Fenerbahçe'nin problemiymiş gibi bizi yalnızlaştırmak istiyorlar. Sesini çıkaran kulüplerin başkanlarını arayıp 'Merak etmeyin sizi halledeceğiz' diyorlar. Bizi arayan yok. Burada bir oyun oynanıyor. Haydi bakalım nereye gidecek göreceğiz."

"Birinci yılda geldiğimiz nokta memnuniyet verici"

Geçen sene öğretime başlanan Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili görüşlerini aktaran Ali Koç, şunları söyledi:

"2018 Eylül ayında eğitime başlamayı arzu ediyorduk ama bizim aldığımız tabloda böyle bir şeyin olması söz konusu değildi. İlk icraatlarımızdan biri olarak YÖK Başkanı ile görüştük ve süre uzatımı istedik. YÖK'e teşekkür ediyoruz. Bir sene daha müddet verdiler. İş birliği modelini tercih ettik. Medicana Grubu ile çalışmalara başladık. İyi bir tercih yaptığımızı düşünüyoruz. İkinci yılımız olacak. İlk yılda 380-390 talebe ile başlamak başarıdır. 400 talebeye yüzde 100 burs verilecek. Eğitim kadrosunun kalitesi bir üniversitede en önemli şey. İyi bir üniversite olacaksa en az 4-5 yıl büyük mali yüklere katlanılmak durumunda. Medicana bu işe girerken çok uzun bir yol olduğunu görüyordu. YÖK önümüzü açtı. İnşallah onların beklentilerini yerine getiririz. Birinci yılda geldiğimiz nokta son derece memnuniyet verici. Bizim kulüp olarak yüzde 2 burs hakkımız var. 150 talebeyi geçmemek kaydıyla. Bu üniversitede topluma ve memlekete faydalı insanlar yetiştirilmesini diliyorum."

#Fenerbahçe #harcama limitleri #Ali Koç
Yorumlar (0)
31°
açık
Namaz Vakti 07 Ağustos 2020
İmsak 04:01
Güneş 05:34
Öğle 12:43
İkindi 16:31
Akşam 19:42
Yatsı 21:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25