Ampute Milli Takımı yarı finalde

Milliler, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.

Garbarnia Stadı'nda oynana müsabakayı 4-0 kazanan milliler yarı finale yükseldi. Ampute Milli Takımımızın yarı finaldeki rakibi Rusya oldu.

Türkiye ile Meksika arasındaki yarı final maçı yarın TSİ 05.00'te başlayacak.

Kupadaki diğer yarı final maçında ise Brezilya ile Angola mücadele edecek.

Milliler, D Grubu'nda ilk maçında Gürcistan'ı 10-0, ikinci maçında da İtalya'yı 11-0 mağlup etmişti.