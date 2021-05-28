Anadolu Efes CSKA'yı sahadan sildi!
Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, Final-Four yarı final maçında CSKA Moskova'yı 89-86 yenmeyi başardı ve adını finale yazdırdı.
SPOR 28.05.2021, 21:05
Baştan sonra üstün bir performans gösteren Anadolu Efes, son çeyrekte çok zorlanmasına rağmen maçı galip bitirmeyi başardı.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague'in yeni şampiyonu Almanya’da belli olacak. Temsilcimiz Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova'yı yarı finalde 89-86 yenmeyi başardı. İlk yarıyı 49-37 önde geçen Anadolu Efes ancak son çeyrek çok zorlandı. Temsilcimiz böylece bir diğer yarı final eşleşmesi olan FC Barcelona - AX Armani Exchange Milan maçının galibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
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