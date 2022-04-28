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Anadolu Efes, Final Four'a yükseldi

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off dördüncü maçında Olimpia Milano'yu 75-70 mağlup ederek Final Four'a yükseldi. Son şampiyon Anadolu Efes, üst üste üçüncü kez EuroLeague Final Four'a yükselme başarısı gösterdi.

SPOR 28.04.2022, 22:57
Anadolu Efes, Final Four'a yükseldi

 Son şampiyon Anadolu Efes, üst üste üçüncü kez EuroLeague Final Four'a yükseldi. Turkish Airlines EuroLeague Play-Off dördüncü maçında Olimpia Milano ile karşılaşan Anadolu Efes, rakibini 75-70 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi.

İLK PERİYOD 8 SAYI FARKLA KAPANDI

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya ev sahibi başantrenörü Ergin Ataman, şu ilk 5 ile başladı: Larkin, Micic, Bryant, Moerman, Pleiss. Deplasman takımının başantrenörü Ettore Mesina ise Rodriguez, Hall, Shields, Bentil, Hines ilk 5'iyle parkede yer aldı.

ATAMAN1

Pleiss'ın üçlük çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu isabetlerle maça başlayan Anadolu Efes, Micic'in de Pleiss'a katkı vermesiyle etkili bir hücum performansı gösterirken, savunmada da sertliğini korudu ve ilk periyodu 8 sayı farkla önde kapattı: 19-11.

Datome'nin devreye girmesiyle hücumda toparlanan Olimpia Milano, 17'nci dakikada, maçta ilk kez öne geçti: 34-35. Hines'ın hücum ribaundlarında Pleiss'a karşı üstünlük kurduğu bölümün ardından birçok ikinci şans sayısı yakalayan Olimpia Milano, soyunma odasına 43-42'lik üstünlükle gitti.

EFES3

Pleiss ve Micic'in sayılarıyla öne geçen, farkı çift haneye çıkartan Anadolu Efes'e üçlük çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle yanıt veren Olimpia Milano, farkı 4'e indirdi. Maçın final periyoduna 62-58'lik Anadolu Efes üstünlüğüyle gidildi.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ FINAL FOUR

Toplamda 14-0'lık seri yakalayan Olimpia Milano, 33'üncü dakikada bir kez daha öne geçti: 62-66. Müsabakanın kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken, Anadolu Efes savunmada sertliğini artırdı ve hücumda da serbest atışlarda yüksek isabet oranı yakalayarak Olimpia Milano'yu 75-70 mağlup etti.

Anadolu Efes, bu sonuçla birlikte Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste üçüncü kez Final Four'a yükselmiş oldu.

ANADOLU EFES SEYİRCİ REKORU KIRDI

Anadolu Efes'in Olimpia Milano ile oynadığı Turkish Airlines EuroLeague Play-Off dördüncü maçında seyirci rekoru kırıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 15 bin 108 biletli seyirci takip etti. Anadolu Efes, bu sayıyla birlikte pandemi sonrasındaki süreçte Avrupa basketbolundaki seyirci rekorunu kırmış oldu.

BAKAN KASAPOĞLU VE SPOR GENEL MÜDÜRÜ BAYKAN TRİBÜNDE

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da maçı tribünden takip etti.

#Anadolu Efes #Final Four
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