Andone Galatasaray'a veda etti!

Sağ dizinde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edilen Rumen futbolcu, kişisel Instagram sayfasında paylaşımda bulundu.

Andone "Nereden ve nasıl başlayacağımı bilemiyorum ama neler hissettiğimi ifade etmek ve paylaşmak istiyorum. Benimle ilgilenen ve bana destek mesajları yollayan herkese kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum. Sezon benim için baş etmesi zor iki sakatlıkla bitti. Bu büyük kulübe gelirken hayal ettiğim hedeflerle buluşamamaktan büyük üzüntü hissediyorum. Birçok insanı hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum. Ancak sakatlıklar bana sahip olduğum futbolu göstermeme izin vermedi. Olan bitenden dolayı ve Galatasaray'a pozitif katkı veremediğim için üzgünüm. Bu büyük kulübün formasını giydiğim için ayrıcalıklı hissediyorum. Sonsuz desteğiniz için teşekkürler. Özellikle de dünyanın tartışmasız en iyilerinden olan Galatasaray taraftarlarına teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Florin Andone, sezon başında İngiltere'nin Brighton kulübünden kiralık geldiği Galatasaray'da 9 maçta 2 gol attı.