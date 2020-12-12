Ankaragücü siftahı çılgın maçla yaptı! Tam 7 gol...
Süper Lig'in 12. haftasındaki Ankaragücü - Konyaspor mücadelesinde tam 7 gol çıktı, 4-3 kazanan Ankaragücü bu sezon ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü, evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi Ankaragücü 4-3 kazandı ve bu sezon ilk galibiyetini aldı.
Ankaragücü'nün gollerini 16. dakikada Lobjanidze, 48. dakikada Borven, 78. dakikada Paintsil ve 89. dakikada penaltıdan Emre Güral atarken, Konyaspor'un sayılarını 29. dakikada penaltıdan Uğur Demirok, 38. dakikada Milosevic ve 69. dakikada Skubic kaydetti. Öte yandan Ankaragücü'nde Bolingi, 90+7. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından Ankaragücü ilk galibiyetini aldı ve puanını 5 yaptı. Konyaspor ise son 3 maçta 2. mağlubiyetini alarak 15 puanda kaldı.
Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor evinde Sivasspor'u konuk edecekken, Ankaragücü ise erteleme maçında 15 Aralık tarihinde Hatayspor'u ağırlayacak.
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