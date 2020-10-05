Anlamlı Maçta Kazanan Dostluk Oldu
Büyükşehir Oturarak Voleybol Takımı, davet üzerine Voleybol 1. Ligi takımlarından Yurt Grup Erzin Yeşilkent Spor ile sezon açılış maçı yaptı. Farkındalık amaçlı gerçekleştirilen karşılamada kazanan dostluk oldu.
SPOR 05.10.2020, 21:07
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Oturarak Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Yurt Grup Erzin Yeşilkent Spor’un sezon açılış etkinliğine katıldı. Erzin Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmada sporun engel tanımadığı gösterildi. Kıyasıya mücadele ile geçen karşılaşmada kazanan dostluk oldu. Mücadelenin ardından teknik heyetler ve sporcular birbirlerine yeni sezonlarında başarılar diledi.
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