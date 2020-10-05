Anlamlı Maçta Kazanan Dostluk Oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Oturarak Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Yurt Grup Erzin Yeşilkent Spor’un sezon açılış etkinliğine katıldı. Erzin Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmada sporun engel tanımadığı gösterildi. Kıyasıya mücadele ile geçen karşılaşmada kazanan dostluk oldu. Mücadelenin ardından teknik heyetler ve sporcular birbirlerine yeni sezonlarında başarılar diledi.