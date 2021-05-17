Antalyaspor - Beşiktaş finali seyircisiz oynanacak!
Türkiye Kupası'nda final mücadelesinde Antalyaspor ile Beşiktaş, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda yarın akşam karşı karşıya gelecek. Daha önce seyircili oynanacağı açıklanan dev maça, taraftar alınmayacağı duyuruldu.
SPOR 17.05.2021, 11:51
Türkiye Kupası'nda final mücadelesinde Antalyaspor ile Beşiktaş, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda yrın akşam karşı karşıya gelecek. Daha önce seyircili oynanacağı açıklanan dev maça, taraftar alınmayacağı duyuruldu.
TFF'den yapılan açıklama şöyle;
T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 16 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi sonrasında, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250'şer kişilik kontenjan ayrılmıştır.
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