Arda Turan baklava ikramını geri çevirdi
Galatasaray kaptanı Arda Turan, Gaziantep'te kendisini baklavayla karşılayan taraftarların ikramını, 'Ben bunu yersem kilo alırım' diyerek geri çevirdi.
SPOR 29.01.2021, 12:34
Galatasaray, bu akşam oynanacak olan Gaziantep FK maçı için Gaziantep’e geldi.
İstanbul ekibi, Gaziantep Havalimanı'nda az sayıda taraftar tarafından karşılandı. Sevgi gösterilerinde bulanan taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e çiçek hediye ederken, Arda Turan’a baklava ikram etti.
"BEN BUNU YERSEM KİLO ALIRIM"
Arda Turan, Galatasaray yazılı baklavayı çok beğendiğini ifade ederken, 'Ben bunu yersem kilo alırım' diyerek teklifi reddetti.
Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere havaalanından ayrıldı.
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