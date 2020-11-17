Arda Turan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
SPOR 17.11.2020, 13:23
Galatasaray'da bugün açıklanan 3 pozitif vakadan birinin Arda Turan olduğu ortaya çıktı. 33 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından hastanede tedavi ve izolasyon altında olduğunu açıkladı.
Arda Turan resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere..." sözlerini kullandı.
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