Aşı olmayan taraftarlar stadyuma giremeyecek!
TFF, stadyumlara giriş şartlarını yeniden belirledi. TFF, bu sezon oynanacak maçlarda aşı olmayan seyircilerin statlara alınmayacağını açıkladı.
SPOR 11.08.2021, 14:07 11.08.2021, 14:19
Türkiye Futbol Federasyonu, Yönetim Kurulu tarafından stadyumlara giriş şartlarının güncellendiği duyuruldu.
TFF'nin aldığı karar doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren; COVID-19 geçirmiş kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma seyirci olarak girebilecek.
Kombine bilet satın almış ancak aşı takvimini tamamlamamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyumlara girebilecek.
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