"Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor

Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun ayrılması an meselesi. Torino ekibi geçtiğimiz hafta Merih Demiral'ı da Atalanta'ya göndermişti. Takımdan ayrılmak isteyen Ronaldo, maçlara çıkmak istemediğini iletti. Takımın hocası Allegri, Portekizli starı kulübede oturttu. Juventus da 36 yaşındaki yıldızın maaş yükünü artık taşımak istemiyor.

KANE TRANSFERİ ZOR

Manchester City, Kane transferinde geri adım attı. Sabah'ın haberine göre; 115 milyon euroluk bonservis ve oyuncunun maaşı City için şimdilik zor. 100 milyon euroya biten Jack Grealish transferinin ardından Kane dosyası kapandı gibi. Ronaldo'nun yıllık 20-30 milyon euro arasındaki maaşını karşılamak City için şu anda daha cazip gözüktü.

JESUS'LA TAKAS

City, istediği verimi alamadığı Gabriel Jesus'u elden çıkartmak istiyor. Juventus da Brezilyalı santrfora sıcak bakıyor. İki dev kulübün bu takas için görüşme yaptığı konuşuluyor. Tüm şartlar düşünüldüğünde bu takasın gerçekleşme ihtimali oldukça kuvvetli gözüküyor.

"ORADA OYNAYAMAM"

Ronaldo Real Madrid'de top koşturudğu dönemde Manchester City transferi için, "Orada oynayamam. Kalbimin bir yanı Manchester United ile atıyor. United taraftarları kalbimde. Nasıl olur bilmiyorum ama oynarsam United için oynarım" demişti.