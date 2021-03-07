Aslan'a bir darbe de Sivas'tan!

Galatasaray Süper Lig'de 29. hafta maçında Türk Telekom Stadı'nda Sivasspor'u ağırladı. 8 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Ankaragücü karşısında sona eren Galatasaray, Sivasspor maçında 1 puana razı oldu. Sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Fatih Terim yönetimindeki Aslan, şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı ve 1 maç fazlasıyla lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Fatih Terim yönetiminde 8 maçlık galibiyet serisini geçen hafta Ankaragücü karşısında sona eren Galatasaray, Sivasspor maçında yaşadığı kayıpla zirve yarışından uzaklaştı. Martin Linnes'in büyük hatasıyla topu ağlara gönderen Sivasspor, henüz 9. dakikada öne geçti. 14. dakikada Radamel Falcao ile eşitliği yakalayan Aslan, 38. dakikada Boyd'un golüne engel olamayınca ilk devreyi 2-1 geride tamamladı.

68. dakikada Falcao'nun penaltısı ile eşitliği yakalayan Galatasaray, kalan dakikalarda galibiyet golünü bulamadı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve Galatasaray 58 puana yükseldi. 1 maçı eksik olan Sarı Kırmızılı ekip, lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde kaldı. Yenilmezlik serisi 6 maça çıkan Yiğidolar ise 34 puanla 11. sırada yer aldı.