Aslan zirveyi bırakmadı!
Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla 0-0 berabere kaldı. Temsilcimiz bu sonucun ardından puanını 4'e yükseltirken namağlup unvanıyla liderlik koltuğundaki yerini korudu
Avrupa Ligi'ne Lazio galibiyetiyle başlayan Galatasaray, grubun ikinci maçında Marsilya'yla deplasmanda karşılaştı. Golsüz sona eren karşılaşmanın ardından temsilcimiz grubunda zirvedeki yerini korudu.
HAFTAYI LİDER KAPATTIK
Karşılaşmada dengeli bir oyun oynanırken Galatasaray, rakibi karşısında hızlı ataklarla gol aradı. İki takım da net fırsatlardan yararlanamazken karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından temsilcimiz puanını 4'e yükseltirken Avrupa Ligi E Grubu'nda ikinci haftayı da lider kapattı. Marsilya ise 2 puanla 3. sıraya geriledi.
TRİBÜNLER KARIŞTI
Karşılaşmanın ilk yarısında tribünler karıştı. İki takım taraftarları birbirlerine meşale, ses bombası ve yabancı madde fırlatırken, Fransız futbolseverler Galatasaray taraftarının bulunduğu tribüne gitmek istedi ancak emniyet görevlileri buna izin vermedi. Ardından Fatih Terim, sarı-kırmızılıların bulunduğu bölüme giderek taraftarı yatıştırdı ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
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