Aslanlardan dört dörtlük galibiyet: 4-1

Misli.com 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Kahramanmaraşspor, kendi sahasında karşılaştığı Sancaktepe FK’yi 4-1 mağlup etti.

SPOR 02.05.2021, 17:37 02.05.2021, 19:07
Aslanlardan dört dörtlük galibiyet: 4-1
Aslanlardan dört dörtlük galibiyet: 4-1

12 Şubat stadında oynanan Kahramanmaraşspor -Sancaktepe Futbol Kulübü maçında Burak Göksel 3 golle hat-trick yaparken, Emin 1 golle Kahramanmaraşspor’u galibiyete taşıyan isimler oldu. Sancaktepe’nin tek golü ise Uğur’dan geldi.  

RAKİP İLK YARIDA BASTIRDI VE GOLÜ BULDU

Müsabakanın hemen başlarında kan değişikliğine giden sancaktepe ekibi aradığı pozisyonu bulamazken Kahramanmaraşspor’da 24.dakikasında İbrahim Koca’nın ceza alanında yakaladığı pozisyona kalecinin çıkışı ile birlikte topa teması ile Hakem Penaltı noktasını gösterdi. Penaltı’da Burak topu filelerle buluşturan isim oldu. 1-0 
İlk yarı orta sahada geçen karşılaşmada 45.dakikada Serbest vuruştan dönen topa geriden gelen Emin Altunay sağdan yapılan ortaya şık bir vuruşla golünü kayıt etti. 2-0 çekişmeli geçen  karşılaşmada ilk yarı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı.

Müsabakada ikinci yarıya daha etkili başlayan Kahramanmaraşspor, oyunu rakip sahaya çıktı. Birçok önemli pozisyonu kaçıran Kırmızı Beyazlılar aradığı golü, 74.dakikada Burak Göksel ile buldu. Kahramanmaraşspor’da galibiyeti getiren golü 84.dakikada Osman Bodur kaydetti. Karşılaşmada golleri atan Osman Bodur ve Burak Göksel’in şutları direkten döndü. Kahramanmaraşspor karşılaşmada ikinci yarıya hükmetti ve oynadığı futbolla göz doldurdu.

MÜSABAKADAN ÖNEMLİ DAKİKALAR;

Dk1 Müsabakaya konuk ekip Sancaktepe başladı. Dk3 Sancaktepe ekibi Şamil ile atağa çıktı sol çaprazdan içeri girdi pasını Gökhan’a aktardı Gökhan topu aldı defanstan sıyrılarak kaleye yöneldi. Kaleciyi de aşan Gökhan topu ağlara göndermek istedi yan hakem ofsayf bayrağını kaldırarak pozisyonu durdurdu.

Dk8 Kahramanmaraşspor sol çaprazdan serbest vuruş kazandı ve Doğanay’ın içeri gönderdiği top arka direğe doğru üstten içeri giderken Sancaktepe ekibinde Uğur topu kornere çelen isim oldu.

Dk7 Sancaktepe ekibi gole çok yaklaştı Emrah topu uzun gönderdi. Kahramnanmaraş savunmasında Sefa topu kontrol etti. Pasını arkadaşına göndermek isterken Pas kaybında konuk ekip Sancaktepe de Anıl top çeldi ve pasını Berkay bıraktı. Berkay ise sert şutunda kaleci Ahmet topu kontrol etmesini bildi.

Dk11 Sancaktepe 30 metre yakından Anıl ile serbest vuruş kazandı. Anıl ile kullanılan serbest vuruşta barajı aşan top kaleci Ahmet yumrukla topu oyuna çelerek uzaklaştırmasını bildi.

Dk15 Kahramanmaraşspor Halil ile atağa çıktı ve uzun topta Alican Kontrol etti ve boşa kaçan arkadaşına gönderdi. Topa sahip çıkan Emin topu kontrol etti ve ceza alanına giriş yaptı topu defans kontrol etti.

Dk17 Kahramanmaraşspor Doğanay ile atağa çıktı ve ceza alanında topla buluşan Emin topu kontrol ederek kısa pasla Halil’i besledi. Halil ise topu kaleye gönderdi kaleci topu kornere çeldi. Korneri İsmet kullandı ve içeri gönderilen topta kaleci İhsan topu kontrol altına aldı.

Dk24 Kahramanmaraşspor’da İbrahim Koca’nın ceza alanında yakaladığı pozisyona kalecinin çıkışı ile birlikte topa teması ile Hakem Penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda Burak topu filelerle buluşturan isim oldu. 1-0 

Dk33 Sancaktepe ekibi Anıl ile Serbest vuruş kazandı içeri gönderdiği topu Kahramanmaraşspor defansında Kadir oyuna çeldi. Uzun topla yüklenen Kahramanmaraşspor Sefa ceza alanına girdi. İsmet’in içeri aktardığı topa İbrahim son vuruşu yapamadı top auta gitti.

Dk37 Kahramanmaraşspor korner kullandı ve içeri gönderilen topta Halil vurdu defansa çarpan top direği sıyırıp kornere gitti. İsmet’in kullandığı Kornerden ise cevap çıkmadı.

Dk41 Sağ kanattan Sefa ile atağa çıkan Kahramanmaraşspor da Sefa’nın pasını alan Kadir Kağan ceza alanında kaleci ile kaldığı anda topa dokundu top yan ağlara takılı kaldı.

Dk45 Kahramanmaraşspor ani atakla yüklendi defansa çakılan Emin topu çıkarmak için vurdu defansa çarparak yön alan top filelerle buluştu. 

İKİNCİ YARI

Dk47 İkinci ayrının hemen başında Sancaktepe ekibi köşe vuruşu kazandı. Kullanılan köşe vuruşunda topa yükselen Anıl’ın vurduğu kafada top direkten döndü.

Dk51 Kahramanmaraşspor bu dakikalarda etkili ataklarla gol aramaya başladı.

Dk55 Sancaktepe ekibi ani atakla yüklendi ve ceza alanı içerisinde Uğurla golü buldu 2-1

Dk59 konuk ekip Sancaktepe de Sol taraftan Ulaş ile gelişen atakta arka direğe yollanan topu iyi takip eden Gökhan topu üstten auta gönderdi.

Dk68 Kahramanmaraşspor Emin ile atağa çıktığı maçta Topu boşa kaçan Burak’a aktardı Burak ise kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara taktı. 3-1

Dk70 Sancaktepe defansı ani gelişen Kahramanmaraş atağını uzaklaştırmaya çalışırken ceza alanında yaşanan pozisyonda top kaybı yaşandı.

Dk90 Kahramanmaraşspor son dakikalarda ani atakla çıktı ve Burakla golü buldu. 4-1

Karşılaşma sonrası Kahramanmaraşspor’da maçın yıldızı Burak Göksel, Teknik Direktör Osman Bozkurt ve İdari Menajer Aytürk Halil Hocaoğlu, Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

#Kahramanmaraşspor #galibiyet #maç #spor #gol #Sancaktepe FK
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