Avrupa'da Türk gecesi

Galatasaray'a G Grubu'ndaki ilk maçında galibiyeti getiren golü 67. dakikada Lazio'nun kalecisi Strakosha kendi kalesine attı.

Grubun diğer maçında ise Rusya'da Lokomotiv Moskova ile Marsilya 1-1 berabere kaldı. Marsilya'nın golünü penaltıdan milli futbolcu Cengiz Ünder attı.

Galatasaray G Grubu'ndaki ikinci maçında 30 Eylül'de deplasmanda Marsilya'yla karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin son dakikada attığı gol sayılmadı

Fenerbahçe ise D Grubu'ndaki ilk maçında Eintracht Frankfurt karşısında 10. dakikada Mesut Özil'in golüyle 1-0 öne geçti. Eintracht Frankfurt 41. dakikada Lammers'in golüyle eşitliği sağladı.

Maçın uzatma dakikalarında Fenerbahçe, Pelkas'ın ayağından penaltı kaçırdı. Dönen topu Berisha filelere gönderdi. Ancak gol, Berisha, Pelkas topa vurmadan ceza sahasına girdiği gerekçesiyle sayılmadı.

Grubun diğer maçında ise Olympiakos, Antwerp'i 2-1 mağlup etti. Antwerp'in golü, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Samatta'dan geldi.

Fenerbahçe D Grubu'ndaki ikinci maçında 30 Eylül'de İstanbul'da Olympiakos'la karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde sekiz grubu ilk sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak.

Sekiz grup ikincisi ise Şampiyonlar Ligi'nden elenen sekiz grup üçüncüsüyle eşleşecek.

Son 16 turu, çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları sonrası final maçı 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla kentinde oynanacak ve kupa sahibini bulacak.