Avrupa Spor Haftası tamamlandı

2020 yılından itibaren, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Avrupa Delegasyonu tarafından, ülkemiz adına Avrupa Spor Haftası kapsamında yapılacak tüm etkinliklerin koordinasyonu ve yetkisi Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu’na verilmiştir.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 23-30 Eylül tarihlerini il genelinde şehrimizi tanıtacak tarihi ve turistik yerlerinde Sportif Faaliyetler gerçekleştirdik.

Avrupa Spor Haftası Milli İrade meydanında yapılan açılış programı ile başladı. Germenicia Antik Kentinde Eskrim, Kılavuzlu Su Sporları Merkezinde Kano, Döngel mevkinde Dağcılık, Yeşil Gözde Derin Dalış, Elbistan İlçemiz Pınarbaşı Mesire alanında Beactıve şenliği, Göksun Hançer Kanyonunda Rafting ve doğa yürüyüşü ve Piazza AVM’de 3X3 Sokak Basketbolu etkinlikleri gerçekleştirildi. Dolu dolu geçen etkinliklerimizin ile şehrimizin Doğal ve tarihi güzelliklerine sporu taşıdık. Yapılan faaliyetler yerler dron ve yerden kameralar alınan videolar İl Müdürlüğümüzün Sosyal Medya hesaplarından yayınlanarak geniş kitlelere ulaştırıldı ve tanıtımı yapıldı.