Avusturya, Ukrayna'yı devirip son 16 turuna yükseldi!

Avusturya bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı ve grubu 2. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Ukrayna ise 3 puanda kaldı ve son 16 turuna en iyi 3. olarak çıkacak 4 takım arasına girmek için diğer gruptaki maçların sonuçlarını bekleyecek.

Avusturya'nın rakibi İtalya!

Son 16 turuna yükselen Avusturya, A Grubu'nu lider tamamlayan İtalya ile karşılaşacak.

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