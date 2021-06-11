Ay-Yıldızlı takımımızı tam 400 milyon kişi seyredecek

Bu akşam Roma Olimpiyat Stadı'nda EURO 2020'nin açılış maçını oynayacak Ay-Yıldızlı takımımızı 400 milyon civarında insan takip edecek. EURO 2016'nın açılış maçı olan ev sahibi Fransa'nın 2-1 kazandığı Romanya karşılaşmasını ekranları başında yaklaşık 200 milyon kişi seyretmişti. Bu dev mücadeleyi seyredenlerin sayısının 400 milyonu bulması bekleniyor.

İTALYANLAR TEDBİRLİ

İtalyan Milli Takımı'nın hocası ve oyuncularıbasın toplantılarında verdikleri demeçlerde, isim isim oyuncuları analiz ettiklerini, Ay-Yıldızlılar'ın gücünün farkında olduklarını ifade etmişti. Milli Takımımız'ın kaptanı Burak da, "Biz büyük maçları oynamayı severiz. Fransa maçında gücümüzü gösterdik" diye konuşmuştu. Bu açıklamalar, açılış maçının önemine önem kattı. Ülkemizin ve de oyuncularımızın tanıtımı açısından 400 milyon kişinin bu karşılaşmayı izleyecek olması maçı çok önemli ve kıymetli bir hale taşıdı.