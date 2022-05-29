Aysun Demirci, Dünya Şampiyonu Oldu!
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi nedeniyle kutlanan 29 Mayıs'ta çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Düzenlenen okçuluk turnuvasında Türkoğlu Avasım Geleneksel Okçuluk kulübü sporcularından Aysun Demirci, dünya şampiyonu oldu.
SPOR 29.05.2022, 16:09 29.05.2022, 19:03
İstanbul’da düzenlenen Fetih 1453 olimpiyatları kapsamında düzenlenen Dünya Okçuluk Yarışmalarında madalyalar sahiplerini buldu.
Düzenlenen geleneksel okçuluk turnuvasında Türkoğlu Avasım Geleneksel Okçuluk kulübü sporcularından Aysun Demirci dünya şampiyonu olarak olimpiyatları bitirirken, Talip Polat ise Dünya 5’incisi olarak tamamladı.
Turnuva sonrası sosyal medya hesabında paylaşım yapan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, şu ifadelere yer verdi: “Geleneksel okçulukta da ilçemiz dünya birincisi. İstanbul'daki Fetih 1453 olimpiyatlarında Türkoğlu Belediyesi temsilcisi Aysun DEMİRCİ Dünya birincisi olarak, altın madalyayı ilçemize getiriyor.
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