Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı
Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
SPOR 05.04.2021, 16:23
Süper Lig'de 32. haftada Beşiktaş'ı sahasında Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 mağlup eden Kasımpaşa'dan bir açıklama geldi.
KADRO DIŞI KALDI
Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
28 yaşındaki oyuncu müdadelede 66 dakika sahada kalmış ve yerini Bistrovic'e bırakmıştı.
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