Aytemiz Alanyaspor evinde kazandı

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor maçını ev sahibi takım 1-0 kazandı.

8. dakikada Denizlispor'da sağ kanattan Zeki Yavru'nun içeriye gönderdiği topu Recep Niyaz gelişine kaleye yolladı. Bu futbolcunun köşeye giden sert şutunda kaleci Marafona güçlükle topu kornere çeldi.

17. dakikada Alanyasporlu futbolcu Bakasetas'ın uzun topuna Cisse hareketlendi. Denizlispor kalecisi Hüseyin Altıntaş ceza sahası dışına çıkarak topa müdahale etmek istedi ancak Cisse'nin dokunduğu top auta çıktı.

20. dakikada gelişen Denizlispor atağında sol kanattan Bergdich topu ceza sahasına ortaladı. Rodallega'nın vuruşunda top yerden sekerek üst direğin yakınından dışarı çıktı.

58. dakikada Alanyaspor'dan Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Musa Çağıran topa kafayla vurdu. Kaleci Hüseyin Altıntaş topu kontrol etti.

76. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas, rakip oyuncuyu geçtikten sonra ceza sahası yayı içine pası çıkardı. Junior Fernandes plase bir vuruşla kaleye göndermek istedi ancak topu kaleci Hüseyin Altıntaş rahatlıkla kontrol etti.

90+1. dakikada Denizlispor'un sağdan geliştirdiği atakta, ceza sahası yayına gelen topla buluşan Özgür Çek'in gönderdiği pasta Mbamba kontrol ettikten sonra meşin yuvarlağı kaleye vurdu. Top kaleci Marafona'nın kontrolünde dışarı çıktı.

90+5. dakikada Alanyaspor öne geçti. Alanyaspor'un sağdan geliştirdiği atakta ceza sahası yayında topla buluşan Junior Fernandes, Onur Bulut'a pas verdi. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazandı.