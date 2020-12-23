Bahattin Şimşek eleştirilerin odağı oldu!

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir mücadelesinde hakem Bahattin Şimşek’in performansın Türkiye’nin gündemine oturdu.

Mücadelenin ilk yarısında Hakem Bahattin Şimşek, Luiz Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı müdahale sonrası Gustavo'yu sarı kartla cezalandırdı.

VAR odasında bulunan Cüneyt Çakır, karşılaşmanın hakemini kırmızı kart incelemesi için VAR ekranına çağırdı. Bahattin Şimşek pozisyonu inceledi ancak Cüneyt Çakır'ın aksine kırmızı kart gerektirmediğine karar verdi.

Bahattin Şimşek daha sonra ikinci yarıda Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile oyunculardan Rafael ve İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart gösterdi.

Bahattin Şimşek maçın ardından spor yorumcuları tarafından topa tutuldu.

RIDVAN DİLMEN

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen maçın ardından Bahattin Şimşek'i eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hakem bugün maçı Başakşehir'den aldı, Fenerbahçe'ye verdi. Hakem 0-0 giden bir oyunda, daha geride oynanacak 80 küsür dakika varken, Fenerbahçe'nin en güçlü oyuncusu Gustavo'yu atamadı. Hakem Gustavo'nun kırmızı kartını vermedi, Fenerbahçe'nin 2. golünde autu korner verdi, Skrtel faul yapmışken Rafael'e kart verdi ve kırmızı kartla attı. Skora etki eden 3 karar."

AHMET ÇAKAR

Eski Hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar ise, şu tweetleri attı:

"Allah kahretsin. Kadıköy de ciddi bir hakem katliamı yaşanıyor. Bir ligin nasıl içine edilir? Türk hakemleri destan yazıyor... Utanmazlar, ahlaksızlar. Türk futbolunu rezil ettiniz. Gencecik hakemleri tetikçi kullandınız. Allah belanızı versin."

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ

Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Maçtan çok hakemin öne çıktığı bir müsabaka oldu. Özellikle ilk yarı 12. dakikada Gustavo'ya direkt kırmızı kartı VAR'da tecrübeli bir hakem olmasına rağmen veremeyince oyuncuların psikolojik olarak sıkıntıya girmesine sebep oldu hakem."

"90 dakika her oyuncuyu hepimiz dinliyoruz, dil de biliyoruz. 1 tane kart çıkaramıyor. İrfan Can oldu mu iki kelimeye kart çıkarıyorlar. Bahattin Şimşek'in bu gece uyku uyuyabileceğini sanmıyorum. Biraz Allah korkusu varsa bu gece uyuyamaz."

"Rafael'e bakıyorsunuz, değmiyor bile, değmediği halde bunu bana neden yapıyorsun diyor ve kart yiyor. Meselemiz Fenerbahçe ve camia değil. Maç kazanırsınız, kaybedersiniz ama keşke 11 kişiyle 4-1 yenilseydik."