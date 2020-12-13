Bakan Kasapoğlu milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İbrahim Çolak tarih yazmaya devam ediyor. Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bayrağımızı göndere çektiren İbrahim Çolak'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.