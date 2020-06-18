Bakan Kasapoğlu: 'UEFA'nın aldığı karar bizleri memnun etmiştir'

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki UEFA'nın aldığı kararları değerlendirmek için düzenlenen basın toplantısında, Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Tesislerden ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Akın yer aldı. Basın toplantısının başında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.

"UEFA'nın aldığı karar bizleri memnun etti. İstanbul çok güzel bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak"

Bakan Kasapoğlu, önemli bir gelişmeyi paylaşmak için bir araya geldiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye olarak her alanda, sporun tüm branşlarından her türlü tesise ve imkana sahibiz. Gerek iklim özelliklerimiz, gerek coğrafi koşullarımız, gerekse tarihi-kültürel birikimimiz ve tecrübemizle bugüne kadar en prestijli spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Dünyanın pek çok ülkesinden gelen sporseverlere unutamayacakları hatıralar yaşattık. UEFA Süper Finali heyecanını geçtiğimiz yıl, en güzel şekilde gerçekleştirmek, dünyanın pek çok ülkesinden gelen sporsevere ev sahipliği yapmak 2009'daki UEFA ve 2005'teki Şampiyonlar Ligi finali iz bırakan organizasyonlar. Tüm şehirlerimiz, ülkemizin dört bir yanı ilçelere kadar çok ciddi spor tesislerine sahip. 18 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen spor devrimi bu işin temeli. İstanbulumuzun bu anlamda hem sembol şehir olması, müthiş potansiyeli bizler için her zaman çok kritik öneme sahip. Salgın nedeniyle spor organizasyonları ya iptal edildi ya ertelendi. Bunlardan biri de Şampiyonlar Ligi finaliydi. Mayıs ayında gerçekleşecek final bu süreçte ertelendi. Ülkemizin bu anlamda ev sahipliği konusunu UEFA masaya yatırdı. Biz istanbulumuzun gerek tarihi, gerek kültürel mirasını, bununla birlikte Şampiyonlar Ligi finalinin şölene dönüşmesi adına, seyircisiz oynanması noktasına gönlümüz razı olmadı. Bu çerçevede federasyonumuza ve Servet Bey'e teşekkür ediyorum. UEFA'nın aldığı karar bizleri memnun etmiştir. Başta UEFA Başkanı Sayın Ceferin olmak üzere yönetimine teşekkür ediyorum. Kimsenin önümüzdeki yıl en güzel şekilde, ülkemizin şanına yakışacak ev sahipliğinde bu organizasyonu düzenleyeceğimizden şüphesi olmasın. İstanbulumuz yurt dışından gelen misafirlere eşsiz tecrübeler yaşatarak, çok güzel bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacaktır."

"Gerek turizimcilerimiz, gerek sporseverlerimiz içlerini rahat tutsunlar. Bu stadı adeta yeniden inşa etmek, bu stadın gereksinimlerini, uluslararası kriterler doğrultsunda bu noktaya getirmek önemli başarı." sözlerini kullanan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Spor ülkesi olma yolunda ciddi bir aşama katettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporcuya verdiği önem bizler için çok önemli, engin vizyonu ilham kaynağı. Her branşı önemsediğimiz gibi futbolda da önemlihedefleri gerçekleştirme gayretindeyiz. Geçtiğimiz günlerde çok ciddi bir spor çalıştayını gerçekleştirdik. Her alanda var olan birikimi değerlendirme, geleceğe dair potansiyeli ortaya koyma adına, bugüne kadarki tesileri ve inşa edeceğimiz yatırımları daha verimli kullanmak, ülkemizin müthiş genç potansiyeline sahip olması hasebiyle çabamız devam edecek. 2019'u hep birlikte yaşadık, pek çok branştaki başarı, A Milli takımın ortaya koyduğu performans... İnşallah öncü müjdeleri daha büyük başarlılarla taçlandıracağız. 2021 yılı bizler için başarı adına önemli bir milat olacak. Gerek olimpiyatlar, gerek futbol şampiyonası, gerekse de ev sahipliklerini yapacağımız İslam ve Göçebe oyunlarını kaldığımız yerden devam ederek gerçekleştireceğiz. İstanbulumuz gözbebeğimiz, İstanbulumuza bakanlık olarak gerçekleştirdğimiz tesisleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı iken başlattığı devrimi belde belde ilçe ilçe sürdüreceğiz. Spor endüstrisine meydan okuyan tesisleşmemizle sporu tabana yayan çalışmalarımız devam edecek."