Balotelli, Galatasaray'la anlaştı

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, başkan Dursun Özbek yönetiminde transfer çalışmalarına başladı.

Teknik direktör belli olduktan sonra transferde daha da gaza basacak olan sarı-kırmızılılar yeni golcüsünü buldu.

Seriebnews'da yer alan habere göre; Galatasaray, Mario Balotelli transferinde mutlu sona ulaştı.

Adana Demirspor'la 4 milyon euroluk anlaşma

Haberde, sarı-kırmızılıların bu transferi 4 milyon euro karşılığında bitirdiği ve oyuncuyla görüşmelere başladığı aktarıldı.

33 maçta 19 gol 6 asist

Mario Balotelli, bu sezon 33 maçta 19 gol 6 asistle ile oynadı. Takımdan ayrılması beklenen İtalyan golcünün 5 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.

Oyuncuya Serie A ve La Liga'dan da talipler olduğu öğrenildi.