Balotelli'nin vukuatları

Manchester City'deyken teknik direktör Roberto Mancini ile kavga etti.

2011 yılındaki Manchester derbisi öncesinde evinin banyosunda havai fişek patlattı.

Bu nedenle yoğun eleştirilerin hedefi olan Mario Balotelli, maçta attığı golün ardından "Neden hep ben?" yazılı tişörtünü göstererek tepkilere yanıt verdi.

Los Angeles Galaxy ile Manchester City arasında oynanan hazırlık maçında topun üstünde dönerek topukla vurup net bir golü kaçıran Balotelli; Edin Dzeko ve Roberto Mancini'yi çıldırtmıştı.

Inter'de oynarken Kazan deplasmanında Jose Mourinho'nun "Tek forvetimsin, sarı kartın var, sakın kart görme" uyarısını dikkat almayan Balotelli, ikinci yarının hemen başında kırmızı kart görmüştü.

Serie A ekiplerinden Brescia da forması giyerken disiplinsiz davranışları sebebiyle idmandan kovuldu.