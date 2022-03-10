Barcelona - Galatasaray maçının ilk 11'leri
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Barcelona deplasmanına çıkıyor.
SPOR 10.03.2022, 21:48
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyıla karşı karşıya gelecek.
Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacak mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Benoit Bastien düdük çalacak.
Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.
İLK 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Garcia, Alba, Nico Gonzalez, Frenkie De Jong, Pedri, Traore, Ferran Torres, Depay
Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed
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