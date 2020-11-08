Başakşehir 90+4'te kazandı!

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu ve Başakşehir geriden gelerek maçı 2-1 kazandı.

Gençlerbirliği, karşılaşmanın henüz 28. saniyesinde Sefa Yılmaz'ın attığı golle üstünlüğü yakaladı. Deplasman ekibinde 72. dakikada Johansson kırmızı kart gördü ve 80. dakikada sahneye çıkan Gulbrandsen, takımına beraberliği getirirken bu sezon ilk golünü de attı. 90+4. dakikada ise Mehmet Topal ağları sarstı ve takımını galibiyete taşıdı.





Bu sonucun ardından galibiyet serisini 4 maça taşıyan Başakşehir, 13 puana yükseldi. Son 4 maçta sadece 1 puan alabilen Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.



Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.







MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 2 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ

STAT: Başakşehir Fatih Terim



HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Seyfettin Ünal



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Rafael, Ponck, Epureanu (Dk. 46 Mehmet Topal), Bolingoli (Dk. 85 Cemali Sertel), Berkay Özcan (Dk. 79 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç (Dk. 79 Chadli), Aleksic (Dk. 46 Giuliano), Demba Ba



GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt - Johansson, Zargo Toure, Diego, Polomat, Murat Yıldırım (Dk. 60 Soner Dikmen), Mendoza (Dk. 90 Abdullah Şahindere), Candeias, Berat Ayberk Özdemir, Sefa Yılmaz (Dk. 60 Gökhan Altıparmak), Ayite (Dk. 75 Arda Kızıldağ)



GOLLER: Dk. 80 Gulbrandsen, Dk. 90+4 Mehmet Topal (Medipol Başakşehir) - Dk. 1 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği)



KIRMIZI KART: Dk. 72 Johansson (Gençlerbirliği)



SARI KARTLAR: Mendoza, Nordfeldt, Candeias (Gençlerbirliği)