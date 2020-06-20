Başakşehir'den deplasmanda altın değerinde 3 puan

Ligin 28. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

SPOR 20.06.2020, 00:33
36
Başakşehir'den deplasmanda altın değerinde 3 puan

Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü MKE Ankaragücü deplasmanı 1-2 kazandı.

10. dakikada Skrtel'in ceza sahası içinde Lobjanidze'ye yaptığı faul sonrası hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. 12. dakikada penaltı vuruşunu kullananan Rodrigues, topu filelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

14. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Crivelli'nin yaptığı kafa vuruşunda Lobjanidze, filelere gitmek üzere olan meşin yuvarlağı çizgiden çıkarttı. Pozisyonun devamında savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

26. dakikada konuk ekibin savunmadan uzaklaştıramadığı topu Michalak önünde buldu ve ceza sahasının sol çaprazdında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Michalak'ın şutunda meşin yuvarlak kaleye paralel bir şekilde gitti ve MKE Ankaragücü net bir fırsatı değerlendiremedi.

27. dakikada Medipol Başakşehir'de Visca'nın ceza sahasının dışından sol çaprazdan çektiği sert şutta, top direğin dibinden auta gitti.

35. dakikada sağ kanattan Visca'nın ceza sahası içine girerek ortaya çıkardığı topu kaleci Friedrich, uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak Aleksic'in önüne düştü. Aleksic'in şutunda kaleci Friedrich'in tokatladığı top direğe çarparak oyun alanına döndü.

36. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Visca, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluştu. Visca'nın sert şutunda kaleci Friedrich, sağına uzanarak topu kurtardı ve mutlak bir golü engelledi.

İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

52. dakikada soldan ceza sahasına giren Crivelli, topu yanındaki Visca'ya bıraktı. Plase vuruşla topu uzak köşeden ağlara göndermek isteyen Visca'nın şutunda kaleci Friedrich, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı. 

59. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. MKE Ankaragücü'nün hücuma çıkarken kaptırdığı top sonrasında Robinho soldan ceza sahasına girdi. Robinho'nun şutunda kaleci Friedrich, soluna uzanarak topu kurtardı. Friedrich'ten dönen topu kale sahasının içindeki Aleksic düzgün bir vuruşla tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

73. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahasının hemen önündeki Aleksic, pasını ceza yayının içindeki Visca'ya çıkardı. Topu kontrol eden Visca, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2.

Medipol Başakşehir, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

#Süper Lig #Medipol Başakşehir #mke ankaragücü #spor #Haber
Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 20 Haziran 2020
İmsak 03:17
Güneş 05:04
Öğle 12:39
İkindi 16:31
Akşam 20:04
Yatsı 21:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 28 59
2. Trabzonspor 27 56
3. Sivasspor 27 52
4. Galatasaray 27 50
5. Beşiktaş 27 44
6. Alanyaspor 27 43
7. Fenerbahçe 27 43
8. Göztepe 27 37
9. Gaziantep FK 27 33
10. Antalyaspor 27 33
11. Denizlispor 27 31
12. Gençlerbirliği 27 31
13. Kasımpaşa 27 29
14. Çaykur Rizespor 27 28
15. Konyaspor 27 26
16. Malatyaspor 27 25
17. Ankaragücü 28 24
18. Kayserispor 27 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 29 54
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Giresunspor 28 41
9. Ümraniye 28 40
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 28 34
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 29 20
18. Eskişehirspor 28 11
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 29 60
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 30 46
6. Sheffield United 29 44
7. Wolverhampton 29 43
8. Tottenham 30 42
9. Arsenal 29 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Southampton 30 37
14. Newcastle 29 35
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 29 26
20. Norwich City 30 21
Takımlar O P
1. Barcelona 30 65
2. Real Madrid 29 62
3. Sevilla 30 52
4. Atletico Madrid 29 49
5. Getafe 29 47
6. Real Sociedad 29 47
7. Villarreal 30 47
8. Valencia 29 43
9. Granada 30 42
10. Athletic Bilbao 29 39
11. Levante 29 35
12. Deportivo Alaves 29 35
13. Osasuna 29 35
14. Real Betis 29 34
15. Real Valladolid 29 33
16. Eibar 29 28
17. Celta de Vigo 29 27
18. Mallorca 30 26
19. Espanyol 29 24
20. Leganés 30 24