Başakşehir Devler Ligi'nde tek devrede yıkıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu 4. maçında Manchester United'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu.

SPOR 25.11.2020, 01:29
Başakşehir Devler Ligi'nde tek devrede yıkıldı

Manchester United'la Medipol Başakşehir Old Traffor'da karşı karşıya geldi. Müsabakayı İngiliz ekibi 4-1 kazandı.

Karşılaşmaya çok etkili başlayan Manchester United, 7. ve 19. dakikada Bruno Fernandes ve 35. dakikada Rashford'un kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda topa daha çok sahip olan ve birçok gol pozisyonuna giren taraf olan temsilcimiz Medipol Başakşehir, 75. dakikada Deniz Türüç'ün serbest vuruştan kaydettiği golle farkı 2'ye indirdi: 3-1. Manchester United'da, James 90+2. dakikada kaydettiği golle maçın skorunu tayin etti.

 

Medipol Başakşehir bu sonuçla 3 puanda kaldı. İngiliz ekibi ise puanını 9'a çıkardı.
 
Medipol Başakşehir gruptaki 5. maçında sahasında Leipzig ile karşılaşacak. Manchester United, ise PSG'yi konuk edecek.

MAÇ TABLOSU

Stat: Old Trafford

Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Șovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)

Manchester United: De Gea, Lindelöf(Dk. 46 Axel Tuanzebe) , Maguire, Fred, Bruno Fernades(Dk. 59 Mason Greenwood), Alex Telles, Wan-Bissaka(Dk. 59 Brandon Williams), Van de Beek, Martial(Dk. 82 Matic), Rashford(Dk. 59 Daniel James), Cavani

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel(Dk. 87 Ponck), Epureanu, Bolingoli(Dk. 72 Hasan Ali Kaldırım), Berkay Özcan (Dk. 74 Giuliano), İrfan Can Kahveci(Dk. 46 Mahmut Tekdemir), Visca, Chadli(Dk. 61 Gulbrandsen), Deniz Türüç, Demba Ba

Goller: Dk. 7 ve 19 Bruno Fernandes, Dk. 35 Rashford (Penaltıdan), Dk. 90+2 James(Manchester United), Dk. 75 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Dk. 55 Tuanzebe, Dk. 86 Maguire (Manchester United),  Dk. 77 Martin Skrtel, Mahmut Tekdemir Dk. 87 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)  

#Manchester United #Medipol Başakşehir #UEFA Şampiyonlar Ligi
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