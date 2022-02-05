Başakşehir, Fenerbahçe'yi mağlup etti
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.
SPOR 05.02.2022, 21:03
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i ağırladı.
Temposuz başlayan maçın ilk yarısında iki takım da rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı.
İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve iki takımda devre arasına beraberlikle gitti.
BAŞAKŞEHİR KADIKÖY'DE KAZANDI
Maçın ikinci yarısı ilk yarıya nazaran daha tempolu başladı.
61. dakikada sahneye çıkan Berkay, topu ağlarla buluşturdu ve Başakşehir'i Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçirdi.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Başakşehir 1-0'lık skorla galibiyeti aldı.
Bu skorla Başakşehir puanını 37'ye yükselterek averajla Fenerbahçe'nin önüne geçti.
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