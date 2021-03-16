Başakşehir'i yenen Beşiktaş, kupada finale yükseldi
Beşiktaş, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta 3-2 mağlup ettiği Başakşehir'i, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında aynı skorla yendi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla finale yükseldi.
Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş evinde Başakşehir ile karşılaştı.
Vodafone Park'ta oynanan ve 90 dakikası 2-2 biten mücadeleyi Beşiktaş, uzatmalar sonunda 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.
BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'DEN YİNE GOLLÜ BİR MAÇ
Siyah-beyazlılar, 17. dakikada Aboubakar ve 22. dakikada Vida'nın golleriyle üstünlüğü yakalarken, Başakşehir'de 60. dakikada Deniz Türüç ve 77. dakikada Giuliano 2. yarıdaki geri gönüşü getirdi.
102. dakikada ağları sarsan Larin, Beşiktaş'a turu ve finali getirdi.
DİĞER FİNALİST YARIN BELLİ OLACAK
Beşiktaş'ın finaldeki rakibi, Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak diğer yarı final maçı sonrasında belli olacak.
Türkiye Kupası'nda finalin yapılacağı tarih ve oynanacağı stat, TFF tarafından daha sonra açıklanacak.
Öte yandan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Süper Lig'de de karşılaştığı Başakşehir'i yine 3-2'lik skorla mağlup etmişti.
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