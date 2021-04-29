Başakşehir nefes aldı! Erzurum'u ateşe attı
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Başakşehir deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Erzurumspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.
Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 2-1'lik skorla kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 58. dakikada penaltıdan Chadli ve 84. dakikada Gulbrandsen kaydetti. Erzurumspor'un golü ise 5. dakikada Emrah Başsan'dan geldi.
Bu sonuçla Başakşehir puanını 40 yaptı Erzurumspor ise 37 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Erzurumspor ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
BB ERZURUMSPOR 1-2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
BB.ERZURUMSPOR: Jakub Szumski- Hasan Hatipoğlu, Gökhan Kardeş, Leo, Petrus, Omolo (Dk. 63 Rahman Buğra), Obertan (Dk. 63 Oltan), Emrah Başsan, Murat Uçar, Cenk Ahmet, Ricardo Gomes
M.BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan- Epureanu, Edin Visca, Aleksic (Dk. 46 Guldbrandsen (Dk. 89 Crivelli), Chadli (Dk. 73 Mehmet Topal), Duarte, Berkay Özcan (Dk. 84 Uğur Uçar), Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner, Mbombo (Dk. 73 Deniz Türüç).
SARI KART: Cenk Ahmet, Emrah Başssan, (BB.ERZURUMSPOR), Deniz Türüç, Volkan Babacan, Crivelli) (M.BAŞAKŞEHİR)
KIRMIZI KART: Dk. 18. Epureanu (M.BAŞAKŞEHİR)
GOL: Dk. 5 Emrah Başsan (BB. ERZURUMSPOR) Dk. 58 Chadli (pen), Dk. 84 Guldbrandsen (M.BAŞAKŞEHİR)
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