Başakşehir oynadı PSG kazandı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, oldukça iyi bir oyun ortaya koyduğu ve birçok gol pozisyonunu harcadığı maçta PSG'ye 2-0 mağlup oldu.



Fransız devi Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren goller, 64. ve 79. dakikalarda İtalyan forvet Moise Kean'den geldi. Başakşehir, karşılaşma boyunca 17 şut çekti, 5 isabet buldu ama golü bulamadı.



Bu sonucun ardından temsilcimiz Başakşehir, 2 maç sonunda puanla tanışamadı. İlk maçta evinde Manchester United'a mağlup olan PSG ise ilk galibiyetini ve 3 puanını aldı.



Grubun 3. haftasında PSG, deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacakken, temsilcimiz Başakşehir ise evinde Manchester United'ı konuk edecek.