Başakşehir zirvenin peşini bırakmıyor!

Süper Lig'in 27. haftasında zirve yarışındaki Medipol Başakşehir, evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 2-0'lık skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 64. dakikada Mahmut Tekdemir ve 79. dakikada penaltıdan Edin Visca ile geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 56 yaptı ve lider Trabzonspor ile aynı puanda 2. sıradaki yerini korudu. Avrupa Kupaları yolunda yara alan Alanyaspor ise 2 maç sonra yenilerek 43 puanda kaldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacakken, Alanyaspor ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

Medipol Başakşehir: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Azubuike), Visca (Dk. 90+2 Robinho), Aleksic (Dk. 82 Mehmet Topal), Crivelli, Demba Ba (Dk. 88 Berkay Özcan)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan (Dk. 72 Onur Bulut), Efecan Karaca (Dk. 86 Umut Güneş), Bakasetas, Fernandes, Cisse

Goller: Dk. 64 Mahmut Tekdemir, Dk. 79 Visca (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ceyhun Gülselam, Dk. 41 Fernandes, Dk. 72 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 54 Crivelli (Medipol Başakşehir)