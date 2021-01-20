Başarılı savunmacı ile yollar ayrıldı
Kahramanmaraşspor, 31 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Erdi Bakırcı ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
SPOR 20.01.2021, 10:59 20.01.2021, 11:03
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve ligin ikinci yarısına hazırlanmak için kampta bulunan Kahramanmaraşspor’da flaş bir ayrılık yaşandı. Takıma 2020 yaz transfer döneminde katılan 31 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Erdi Bakırcı ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada “Futbolcumuz Erdi Bakırcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz” denildi.
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