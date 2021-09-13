Başkalarının HES kodu ile stada girmeye çalışan 89 kişi yakalandı

Koronavirüsle mücadelede vaka sayıları, normalleşmeye rağmen aşılar sayesinde belirli bir sayıda seyrediyor. Ancak salgınla mücadelede yasa dışı uygulamalara gidenler, halkın sağlığını da tehdit ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonda aşısız seyircilerin müsabakalara girmesine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

BİLET VE HES BİLGİSİ UYUŞMAYAN STADA GİREMEDİ

Kararın ardından Spor Güvenliği ekipleri tedbirleri üst seviyeye çıkardı. Passolig kartları takibe alındı. Stadyum girişlerinde çalışma başlatıldı. Bilet ve kart ile kimlik bilgileri uyuşmayan seyircilerin girişine izin verilmedi.

BAŞKASI ADINA DÜZENLENMİŞ KARTLA GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Bu kişilerden bazılarının salgın tedbirlerine yönelik usulsüzlük yaptıkları belirlendi. Aşı takvimini tamamlamadıkları ya da 48 saat içerisinde PCR testi yaptırmadıkları için başkası adına düzenlenmiş bilet ve passolig kartıyla stadyuma girmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

89 KİŞİ CEZA YEDİ

Polis, turnike kameralarındaki fotoğraflarla passolig kartı üzerindeki fotoğrafları karşılaştırdı ve kimlikler tespit edildi.

Sezon başından bu yana İstanbul'da 89 kişiye işlem yapıldı. Kartlarına başkalarına veren passolig sahiplerine de adli işlem uygulandı.

ONLARCA DOZ AŞIYI YAPILDI GÖSTERİP SATTILAR

İstanbul'da özel bir hastanenin çalışanlarının usulsüzlük yaptığı şikayetleri üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

3 HEMŞİRE TUTUKLANDI

Randevulu kişilere aşı yapmış gibi gösterdikleri, onlarca doz aşıyı irtibatlı oldukları kişilere satıp, sahte aşı kartı oluşturdukları belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 3 hemşire ile hastane dışında irtibatlı oldukları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Eldeki delillere göre hareket eden mahkeme, 3 hemşireyi tutuklama kararı verdi.

Polis, zanlıların cep telefonları ve bilgisayarlarını da incelemeye aldı. Karşılıklı görüşmeler soruşturma dosyasına girdi.

HAKSIZ KAZANÇLA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ETTİLER

Hemşirelerin karşılıklı görüşmelerinde, amirlerine yakalanmamak için birbirlerini ikaz ettiği ve sattıkları koronavirüs aşılarından kazandıkları parayla ilgili konuştukları belirlendi.

Konuşmalar bununla da sınırlı kalmadı. Şüphelilerin vicdanlarını rahatlatmak için fikir alışverişinde bulundukları da ortaya çıktı. Kazandıkları haksız kazançla 'paranın hayrı olsun' diyerek ihtiyaç sahibi olarak gördükleri şahıslara maddi yardımda bulundukları ve bulunmayı planladıkları anlaşıldı.

Mali Şube ekipleri tarafından yakalanan zanlılar, "nitelikli dolandırıcılık", "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılanacak.